Ambos responsables han conseguido 18 amparos, por lo que nunca pisaron la cárcel y han retrasado el juicio durante todos estos años: Los culpables lo arreglan todo con dinero en el juzgado. Me cambiaron la vida en un segundo con esa golpiza. Sufro la impunidad y la corrupción de las autoridades judiciales. No quiero venganza, quiero justicia , dice Roberto en entrevista con La Jornada.

Las pruebas

La agresión que Roberto sufrió quedó grabada por las cámaras del fraccionamiento. Sin embargo, considera que la justicia es lenta, corrupta y tortuosa y lamentablemente su madre –además de su hijo– fue un importante testigo de la agresión, pero ella desafortunadamente murió.

También mi hijo de 10 años en ese entonces, vio todo. Suplicaba que me dejaran. Los dos me golpearon a puño cerrado, me patearon. Estaba inmovilizado por el electrochoque y no podía decir nada, no podía respirar, ni hablar, ni moverme. Entonces me di cuenta de que ya no me movía, yo pensaba: ¿por qué no me puedo mover?

Recuerda que su vecina María Fernanda soltó a sus perros en la calle y andaban sin correa: tenía la puerta abierta porque ya me iba a ir con mi hijo a una exhibición de globos aerostáticos en Yucatán. Estaba subiendo las maletas a la camioneta y uno de los perritos se metió a la sala y hasta la cocina se orinó. Luego el perro se sale y me encuentro a su dueña, le reclamé. Y no le gustó y me empezó a gritar. Fue un intercambio de palabras y se fue muy enojada .

Añade: “Ella fue por su esposo. Él llegó furiosamente, lleno de ira a mi casa. El señor mide 1.80 y llegó a la puerta principal, entró a mi propiedad y con un teaser me electrocutó en el abdomen. Me caí al suelo. Los dos me golpearon mucho y me dieron en la nuca. Ahí fue donde me producen un daño cerebral”.

Los primeros seis meses fueron un tormento. Una llaga se le infectó causándole una herida en el coxis. Casi muere. Y para cerrar esa lesión, finalmente necesitó 60 grapas.

Sus dificultades médicas fueron múltiples. Durante los primeros tres años no podía hablar, por lo cual le hicieron una traqueotomía, una abertura en la tráquea con una cánula para poder respirar.

Durante siete años, las audiencias fueron permanentemente pospuestas por el Poder Judicial. Fue en febrero pasado cuando inició el juicio oral, pero hasta la semana pasada el juez decidió vincular a proceso al agresor y declararlo culpable, aunque sigue libre.

Por fin veo una luz. Pero me siento en peligro. Playa del Carmen es pequeña y me los puedo encontrar en cualquier lugar. Estas personas son sicópatas y no vayan a aparecer por ahí y tengan otro ataque de ira y afecten a mi familia o a más personas , dice.

Rodrigo Galán Gutiérrez sigue amparado y mientras no exista una condena no habrá una orden de aprehensión y seguirá libre: fue declarado culpable, pero sigue libre. Se supone que pronto habrá una sentencia, pero esta persona como tiene dinero ha hecho lo que ha querido .

La grabación es una prueba contundente.

Y también yo mismo soy una prueba. Está grabado todo. El video es la prueba principal, pero el agresor con sus artimañas hizo que se desapareciera el video. ¿Cómo es posible que se pierda un video que está bajo custodia del juzgado? , luego apareció, pero ya estaba contaminado, aunque fue una prueba importante”.

A pesar de todas las artimañas, y las estrategias sucias utilizadas por los agresores y cómplices en el Poder Judicial, al sujeto lo declararon culpable: todavía falta la carpeta del daño y la reparación a la que tengo derecho, una indemnización .

Añade: el daño que tengo del cuello para abajo, el daño en mi cuerpo es irreversible, ya no se puede arreglar. Ni todo el dinero del mundo va a hacer que vuelva a ser como estaba antes. Esperaremos para ver cuál es la sentencia y la cuantificación del pago por la afectación .

Una cirugía realizada en Tailandia podría regresarle la movilidad en brazos y piernas. Su costo es de 2 millones de pesos, pero aún no sabe si es candidato a ese procedimiento.

Roberto lamenta que el sistema de justicia en México no funcione: ha sido muy difícil. He vivido mucha injusticia, he conocido lo que es la impunidad. Y gracias a que el agresor les da dinero, han retrasado todo, no hay otra explicación .

Exige que también María Fernanda Salcedo Medrano sea encarcelada. Su juicio va apenas en etapa intermedia y en espera de la fecha de audiencia: Espero que ambos terminen en prisión. Voy a seguir luchando para conseguirlo .

Roberto recibe donaciones y apoyos a través de sus redes sociales para continuar con su tratamiento médico. En Instagram: roberto_renace. En TikTok: justiciapararobert.