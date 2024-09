Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2024, p. 4

La dirección del Senado había anunciado que no presentaría acciones penales contra quienes el martes pasado irrumpieron en la sede de Reforma e Insurgentes y se colaron hasta el salón de sesiones cuando se discutía la reforma judicial, pero la compañía de seguros con que la dirección de esa cámara del Congreso tiene contrato para la protección del inmueble no pagará los daños mientras no se denuncie a los responsables ante las autoridades ministeriales.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que él considera que no se debe iniciar proceso penal contra ninguna de las personas que tomaron por asalto la sede legislativa, ya que los autores son los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), cuyos legisladores acudieron a todo tipo de maniobras para impedir que la reforma judicial se aprobara.

Agregó que se está evaluando el costo de las reparaciones que se deben hacer, entre ellas el cambio de una puerta de madera del salón de plenos que destrozaron los manifestantes para ingresar por la fuerza.

Confirmó las versiones de que uno de los jóvenes que encabezaron a los cientos de personas que protestaban contra la reforma y se metieron de forma violenta al recinto es Juan Pablo Beltrán Viggiano, hijo de la senadora priísta Carolina Viggiano, quien actualmente es concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo.