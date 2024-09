A

siete semanas de la elección presidencial en EU, el núcleo pugnaz de la anglósfera pospuso la ominosa decisión de autorizar la utilización de misiles de precisión de largo alcance al ilegítimo comediante jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, vulgar marioneta de EU, ante las severas advertencias de Putin, quien sin tapujos declaró que ello significaría la guerra abierta de la EU/OTAN contra Rusia. Desde Washington hasta Bruselas saben muy bien que Putin no es muy dado a blufear.

Empiezo con la reculada de Biden, según Kiev Post –rotativo que es más portavoz de EU que de la propia Ucrania– que detalla la decisión de la Casa Blanca de posponer la operatividad de los misiles de precisión de largo alcance en Ucrania con el fin de golpear la profundidad de Rusia, lo cual “parece ser una reculada a las más recientes amenazas del presidente ruso Vladimir Putin sobre una guerra directa (¡ mega-sic!) con la OTAN (https://bit.ly/3Tv6Lvv)”.

¿En qué consistieron las amenazas de represalias de Putin cuando la guerra en Ucrania está a punto de convertirse en una guerra de la OTAN contra Rusia? Putin explayó cartesianamente, como primer punto, que el ejército ucranio no es capaz de utilizar sistemas de largo alcance de alta precisión y vanguardia suministrados por Occidente. Esas armas son imposibles de emplear sin datos de inteligencia de satélites que Ucrania no tiene. Esto sólo se puede hacer utilizando los satélites de la Unión Europea o los satélites de EU; en general, los satélites de la OTAN .