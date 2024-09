Un seguimiento cuidadoso de lo que ocurre en el territorio palestino y sus alrededores nos deja ver que no existe la menor intención del régimen sionista de frenar sus cada vez más fieros embates.

Aquel 11 de septiembre de 1973, recuerdo que entristece la memoria humana, las fuerzas más oscuras del imperialismo yanqui a través de los órganos operativos de la CIA, la oligarquía chilena y el sátrapa Pinochet acabaron con la vida, la obra y el sueño de un gigante del humanismo universal, un hombre honesto, sensible y ejemplar: el presidente de Chile, Salvador Allende Gossens.

Sin embargo, como todo en la naturaleza, el nacimiento, desarrollo y muerte de las diversas manifestaciones de vida siempre traen consigo beneficios futuros al conjunto sobreviviente. La muerte de Allende cobra sentido cada que se convierte en guía de lucha en la búsqueda de mejores estadios de bienestar y felicidad para los seres humanos.

Volviendo a nuestro México lindo y querido, la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales es el mejor homenaje al sacrificio de héroes conocidos y anónimos que han luchado en defensa de la libertad, la igualdad y la justicia para todos los mexicanos, incluidos los que hoy reniegan del gobierno de la Cuarta Transformación.

Daniel Moctezuma Jiménez

Invitaciones

Plantón por Palestina

Hoy, como todos los domingos, estaremos en plantón en el Ángel de la Independencia de las 13 a las 15 horas, en protesta por la agresión y el genocidio al heroico pueblo palestino perpetrado por el estado sionista de Israel. Por tal motivo convocamos a todas y todos a solidarizarnos con esta lucha. Te esperamos.

Héctor Cifuentes, Maricarmen Jiménez, Teresa Calzontzin, Silvia Ramos, Francisco Hernández, Ignacio Hernández, Josefina Mena-Abraham, Gilberto García Mora Ibarra

Se buscan lectores

Para comentar el libro: Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura. Para compartir escritos de todo el libro. ¡Los esperamos! Jueves 19 de septiembre de 2024 a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Anfitriona: Bárbara Vallejo. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.

Presentación del libro Guerrilleras

El Colectivo Morena Chilangos (COMOCHI) invita a la presentación del libro Guerrilleras. Antología sobre la participación de las mujeres en el Movimiento armado socialista en México, en la segunda mitad del siglo XX. Presentación y comentarios a cargo de Raquel Velázquez, Tania Meza y María de la Luz Aguilar Terrés. Modera Guadalupe López Alvarez. Con la participación de Pablo Cabañas, autor del corrido Guerrilleras y Mon de León, cantautora y actriz. Al final brindaremos por tan loables, valientes, generosas y aguerridas mujeres Que nos dieron Patria . Es deber sagrado mantener viva la memoria histórica, ese pasado necio que no se va. Por su ejemplo, y, Porqué si no sabés de dónde vienes no sabés a dónde vas : Eduardo Galeano.

La cita es en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora núm. 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, a una calle de Miguel Angel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX, el martes 17 de septiembre de 2024, a las 18 horas, presencial y transmisión por Face BooK. Más información por What Saap en el 55 9188 8096.

Araceli Hernández, Clara Robledo, Guadalupe López Alvarez, Laura Saénz, Gilberto García Mora, Marco Alvarado.