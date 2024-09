No odiamos a Fujimori, pero una cosa es dignidad y memoria , señaló Carbajal, que fue esterilizada a los 26 años tras dar a luz a un hijo.

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares Asesinados Perseguidos, Adelina García, indicó que Fujimori se fue con su conciencia muy sucia porque se llevó las lágrimas de muchas personas .

Siguen juicios penales que lo involucran

Activistas de derechos humanos aseguran que con la muerte de Fujimori no terminan los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante sus 10 años en el poder y tres elecciones ganadas, ya que no fue el único responsable.

Perú vive en constante incertidumbre, con disputas entre los poderes de Estado que han generado destituciones y renuncias de hasta seis presidentes en los últimos siete años. Casi todos ellos fueron investigados por corrupción o abusos de poder y cuatro estuvieron en prisión; dos de ellos siguen tras las rejas.

Keiko Fujimori, hija del ex mandatario –que se postuló sin éxito tres veces a la presidencia– había anunciado en julio que su padre sería el candidato en los comicios de 2026, un derecho que Fujimori no tenía, debido a que la ley peruana prohíbe contender en política a los condenados por corrupción y a quienes no han pagado su reparación civil, como era su caso.