usquemos y ordenemos más tendencias de largo plazo de la economía vecina, ejemplo privilegiado de la economía global y –siguiendo a Marx– agrupémoslas en torno al comportamiento de la rentabilidad general.

Hemos presentado aquí las cuatro fases de comportamiento de producción, capacidad instalada y utilizada del agregado manufactura, minería y servicios públicos de electricidad y gas para el periodo de 1919 a 2023. ¿Resultado? Dramática tendencia ascendente de la capacidad ociosa, con momentos muy drásticos de elevación abrupta de la ociosidad, pese a una disminución de costos en muchos de los activos industriales. ¿Resultante? Impulso al deterioro secular de la rentabilidad general y consecuente agudización de las disputas por un mayor volumen de beneficios. Más agudas por los sectores improductivos y rentistas del famoso FIRE (Financial, Insurance, Real Estate).

Ahora bien, si llegáramos a sumar la construcción a ese agregado industrial, prácticamente tendríamos 80 por ciento de la actividad económica agrupada. Esto hace afirmar a los técnicos de la Reserva Federal que conocer industria y construcción permite delinear prácticamente la estructura y la dinámica de toda la economía vecina. Y –si se me permite– de nuestra economía, crecientemente vinculada a ella.

Especialistas en este vínculo –que hoy tratan de descubrir las tendencias del famoso nearshoring– hacen señalamientos interesantes: 1) México ya compra más a Estados Unidos que cualquier otra nación, excepto Canadá; 2) más que un mercado de exportación, México y Estados Unidos son socios en la manufactura, en la producción compartida; 3) cuarenta centavos de cada dólar gastado en importaciones de México regresan a Estados Unidos, cantidad 10 veces mayor que los cuatro centavos que se devuelven por cada dólar pagado por importaciones a China. (Coronado, Roberto A., Understanding the evolving relationship between the United States and Mexico, Federal Reserve Bank of Dallas, April 12 de 2024; Santos Álvaro and Wilson Christopher, Trade, Economy, and Work A Shared Agenda for a Stronger Economic Future, University of California San Diego, School of Global Policy and Strategy, Center for US-Mexican Studies, 2024).