▲ Miles de peldaños defienden algunas zonas de la Gran Muralla del arribo de millones de turistas. Foto Dora Villanueva

En el Paso de Juyongguan, un jueves por la mañana, no hay multitudes. El punto de la muralla más cercano a Pekín –alrededor de 60 kilómetros– no está vacío, pero el tránsito puede hacerse lento si no se tienen las rodillas y el bombeo cardiaco suficiente para continuar. Los mismos peldaños en la vertical defienden al tramo del turismo. Incluso el ancho de las escaleras se vuelve un embudo entre más se sube.

En medio del sol de fines de verano en Pekín –en el que domina una humedad de playa sin brisa– algunos suben entre resuellos, lamentos y sudor. Se aferran a llegar al punto más alto del tramo como una manda. ¿Se ve diferente?, ¿hay algún dragón, símbolo imperial o ser mitológico al que se deba llegar? , preguntan. Algunos, muy pocos en realidad, suman un cubrebocas a su penitencia.

El bochorno sólo se calma en las torres de defensa; su nombre es literal en la antigüedad y actualmente. Antes, como cuarteles militares y aduanas en lo que era la Ruta de la Seda, ahora como baluartes en los que la corriente de aire permite refrescarse. Desde ahí se observa la muralla sobre la muralla: un valle verde atravesado por una brecha serpenteante en el que pequeños puntitos avanzan a tumbos.

De ida es el aliento; de regreso las rodillas. Ya no importa el sol. De cerca se pueden leer los rostros con cierto terror a caer por una falla en la articulación. Descender la escalinata requiere tanto tiempo y paciencia como subirla, se había advertido antes del ascenso. Parte de esos avisos llegaron a oídos sordos.

Más tarde algunos visitantes experimentan ese karma en carne propia. Una temblorina se vuelve inoperancia. Algo me tronó , exclama uno de ellos. Dejarse llevar por la falla en la rodilla y rodar para llegar a tiempo antes de que partan los transportes que fijan una hora para volver a Pekín no parece tan mala idea.