Todo empezó con Callas

Cuando comenzó su educación secundaria, Ailyn Pérez estaba convencida de que quería dedicarse a la música y buscó becas y escuelas especializadas que le permitieran seguir desarrollando su talento. En aquellos años ni siquiera sospechaba que tenía una voz como para convertirse en cantante de ópera. “A los 14 años, un profesor me escuchó en la primera lección de canto, y sin que supiera cómo ni por qué yo ya era capaz de ver la partitura y cantar y seguir la letra de la canción. Me hizo escuchar O mio babbino caro, del maestro Puccini, y me conmoví profundamente. Después escuché, en esa misma lección, a Maria Callas interpretando La traviata y sentí una conexión especial que me hizo anhelar con lo más profundo en convertirme algún día en cantante de ópera”, relató.

Ese día fue a la biblioteca y se llevó algunos discos que le recomendó su profesor, todos de ópera, de Maria Callas, Victoria de los Ángeles o Renée Fleming. Y así me fue conquistando todo lo que hay en la ópera, el sentimiento, la poesía, el sonido y toda la emoción que se desborda en el escenario, que es algo único, porque cada función es un momento irrepetible .

Ailyn Pérez, ya convertida en soprano de prestigio, ha interpretado a Violetta en La traviata, a Mimí en La bohème, el protagónico en Thaïs, de Massenet, y un papel que ha sido fundamental en su carrera, Florencia, de la ópera mexicana Florencia en el Amazonas, del músico Daniel Catán, basada en un libreto de Marcela Fuentes Beráin, que se convirtió en la primera ópera mexicana y cantada en español que se estrenó en el Metropolitan de Nueva York. Además ha cantado en la Deutsche Staatsoper de Berlín, en la Ópera Estatal de Hamburgo, en la Staatsoper de Viena y en la Royal Opera House, entre otras.

Con su personaje de Madama Butterfly, en el Teatro Real de Madrid, recibió una de las ovaciones más emotivas de los años recientes, con todo el público de pie durante más de cinco minutos.