Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2024, p. 26

En la víspera de las Fiestas Patrias, los capitalinos se volcaron a calles y plazas y abarrotaron mercados públicos para comenzar la celebración y alistarse para su noche mexicana. Mientras unos prefirieron pasarla en casa y gastar hasta 4 mil pesos en los preparativos de la cena, otros decidieron erogar hasta 66 mil para rentar un cuarto de hotel con cena incluida en locales cercanos al Zócalo capitalino.

Entre las familias de la urbe, el pozole se mantiene como el platillo preferido para celebrar, por lo que ayer colmaron los mercados públicos para abastecerse de los artículos que se usan en su preparación, con un presupuesto de mil 500 y hasta 4 mil pesos en el que se incluye, además, una canastita de dulces típicos y un tequila o mezcal, como Verónica Ahumada, quien lista en mano hacía fila en el local Aquí es Atocpan –pueblo milpalteco famoso por sus moles– en el mercado público Portales.

Nada más de los siete kilos de maíz cacahuazintle que compró fueron 350 pesos, 50 por cada uno; le faltaba la carne de cerdo, el chile guajillo, las hierbas de olor, cebolla y rábano, entre otros ingredientes, aunque sale caro, son gastos que no se hacen constantemente .