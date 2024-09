A

nte el panorama político y social que se ha conformado en las últimas semanas, es importante reflexionar de manera crítica los futuros posibles (o no) que vienen a raíz de estos cambios institucionales. Es cierto que teóricamente, en una democracia, el pueblo es quien decide cómo gobernarse y cómo se toman las decisiones, pues el gobierno es sólo una representación de los intereses del pueblo. Sin embargo, ¿qué tanto se garantiza el bien común cuando se va en detrimento de los derechos humanos? ¿Cómo se favorece un ambiente democrático cuando se están eliminando los contrapesos institucionales para la rendición de cuentas y transparencia del gobierno hacia el pueblo?

Para reflexionar sobre estas cuestiones, recordemos los principios zapatistas que nos han dado algunas claves sobre cómo sustentar un buen gobierno: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; bajar y no subir; servir y no servirse; convencer y no vencer; construir y no destruir; proponer y no imponer procesos. Dentro de estas ideas podemos recuperar que las decisiones para promover condiciones de vida dignas deben estar centradas en las necesidades del pueblo, donde predomine la vocación del servicio a la comunidad y la visión de equilibrio e igualdad. También que las acciones deben encaminarse a la construcción de comunidad desde la solidaridad y por el bien común, donde se fomente el diálogo para la acción transformadora desde la colectividad y no mediante campañas políticas que impongan sus deseos. Es por ello, que resulta preocupante la actual reorganización de la (crisis de) institucionalidad en el país, pues si bien hacían falta configuraciones en amplio para que el sistema político mexicano protegiera los derechos humanos y se centrara en las necesidades de las víctimas, con estas modificaciones institucionales pareciera que las respuestas van encaminadas en una dirección opuesta.

El pasado 12 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la aprobación de la reforma judicial en términos de los impactos que generaría sobre los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, así como al estado de derecho, principalmente cuando queda pendiente abarcar y transformar otras instituciones encargadas de la impartición de justicia donde ocurren los primeros contactos para garantizar los derechos humanos. Además, menciona los riesgos de autonomía y conflictos de intereses que podrían surgir derivado de los procesos de selección de quienes ocupen los cargos. Es importante considerar que esto se enmarca en una coyuntura política en la que los contrapesos institucionales son casi nulos, en donde la mayoría de los organismos tienen una línea gubernamental definida y aquellos que podrían brindar equilibrios, están debilitados.