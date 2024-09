D

urante el debate presidencial esta semana, la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, respecto a sus planes para Medio Oriente –repitiendo de paso los habituales talking points pro israelíes compartidos por todo el mainstream político–, hizo mención de Irán, declarando que siempre dará a Israel la capacidad de defenderse, en particular en lo que se refiere a Irán y cualquier amenaza que represente él y sus representantes [léase, Hezbolá en el Líbano o los grupos palestinos en los territorios ocupados] . Si bien algunas fuentes iraníes no vieron en estas declaraciones, contrastadas con los ataques de su contrincante Donald Trump que a Harris, junto con Biden, han sido blandos con Irán , nada alarmante y destacaban dos estrategias diferentes: una, trumpista, que supone el regreso a la línea dura de su primer mandato, centrada en la máxima presión y en las sanciones y otra, de Biden-Harris, que podría equilibrar la presión con el compromiso diplomático (t.ly/ZRcW9) −todo a pesar de que los demócratas siguieron bastante la línea dura negándose a renovar el acuerdo nuclear con Teherán, el principal logro de la diplomacia de Obama cancelado por su sucesor y algo que la propia Harris confirmó que no va a reactivar−, puede que se trate de un giro preocupante.

Sus declaraciones indican el afán de alinearse aún más con la agenda genocida de Israel en Gaza, al suscribir la propia narrativa israelí −compartida igualmente por Trump− de presentar a Irán como el cerebro detrás y/o el principal patrocinador del ataque del 7 de octubre. Si bien ciertas conexiones existen, el afán de pintar a Hamas y otros grupos de resistencia palestina en Cisjordania como meros títeres de Irán −yendo más allá de la tradicional rivalidad geopolítica Washington-Teherán− se inscribe más bien en los viejos objetivos israelíes respecto a Palestina en los que el fantasma de Irán es instrumental. No sólo reformular el conflicto por los territorios ocupados como parte de la lucha geopolítica más amplia en la que los palestinos son peones sin agencia le permite rebajar su lucha por la autodeterminación a una mala calculación en el altar las ambiciones regionales de Irán , sino pintar a Gaza y Cisjordania −territorios que Israel busca anexar expulsando y/o exterminando su población−, como piezas en el gran tablero geopolítico busca neutralizar el carácter indígena de su resistencia. Posicionar a Irán como el principal adversario en la lucha contra el terrorismo palestino , le permite también avivar la amenaza de la fuerza externa que peligra su propia existencia .