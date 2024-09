Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2024, p. 14

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que el pasado jueves se levantó el paro en las unidades académicas Xochimilco, Azcapotzalco, Lerma, Cuajimalpa e Iztapalapa que mantenían alumnos de esa casa de estudios en demanda de mayor seguridad y protección a la comunidad.

Ello, añadió, luego de que los estudiantes entregaron un pliego petitorio con propuestas para mejorar y reforzar la seguridad interna y externa en las cinco sedes de la universidad.

A su vez, estudiantes que mantienen tomada la Facultad de Química de la UNAM manifestaron ayer que ya aceptamos la propuesta de carta de no represalias que elaboró la dirección de esta institución. No la hemos firmado, pero ya estamos de acuerdo en el texto que se nos presentó por parte de la universidad. Pero no hay avances en los temas de los baños que no tienen servicio, en las goteras que hay en los laboratorios, en el mantenimiento general a la facultad y en otros puntos .