Sábado 14 de septiembre de 2024, p. 5

Ante la intención de los partidos opositores de impugnar la reforma judicial avalada por diputados y senadores y más de una veintena de congresos locales, la diputada Olga Sánchez Cordero sostuvo que eso será muy difícil jurídica y constitucionalmente hablando, pero todo mundo tiene su derecho expedito a impugnar cualquier cosa que no le haya parecido .

Entrevistada en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Igualdad Sustantiva y el Bienestar, la ministra en retiro también indicó que sería complicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) pueda dar entrada a algún recurso contra esta reforma promovida por el Ejecutivo y emitir una resolución.

Tras la aprobación, el PAN sostuvo que se violaron suspensiones definitivas emitidas por juzgadores y que con base en ese aspecto recurrían a la SCJN.