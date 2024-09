Ahora decían, ¡cuánto miedo!, si hay una reforma judicial va a haber problemas con el peso. Se va a devaluar, van a caer las inversiones, ¡puras mentiras! Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, autoridad política, fuerte, democrático, respaldado por los ciudadanos. Por eso le tienen confianza al país y sigue llegando la inversión .

Sostuvo que la transformación es la cura para el mal de la corrupción y es como estamos enfrentando la decadencia .

Cuenta falsa de Andrés López Beltrán

Al final de su habitual conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal consideró inmoral, para que vean la perversidad , la creación de una cuenta falsa en la red social X a nombre de su hijo Andrés López Beltrán.

“No es la primera vez que difunden mentiras, y todo por su enojo… Es inmoral, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria”, condenó.