Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2024, p. 4

El juzgado segundo de distrito, con sede en el estado de Colima, otorgó una suspensión contra la publicación del decreto por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionadas con la reforma judicial.

Lo anterior, al dar cumplimiento a una resolución dictada por un tribunal colegiado también radicado en Colima, que consideró fundado el recurso de amparo y la suspensión solicitada por la Fundación Iris.

Los órganos jurisdiccionales determinaron que resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer , y por ello ordenaron que “las autoridades responsables no materialicen los actos reclamados, esto es: que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución, en las cámaras de Diputados y Senadores, que no se realice la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las legislaturas de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, en específico el tema jurídico relativo al Poder Judicial.

“En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe (ver artículo 135 constitucional) por las autoridades responsables, que el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”, refiere la resolución dictada ayer.