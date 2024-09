▲ La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy, envió un mensaje a los impartidores de justicia que combaten la reforma judicial: la suspensión resulta notoriamente improcedente; no se prevé en la legislación y no aplica a reformas constitucionales . Foto Marco Peláez

Pero como esos impartidores de justicia no tienen idea de qué se trata, pero sí todas las ganas de joder, entonces Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, les envió un atento mensaje: la citada suspensión por ellos aprobada resulta notoriamente improcedente; no se prevé en la legislación y no aplica a reformas constitucionales , de tal suerte que el Ejecutivo federal publicará el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación mañana 15 de septiembre. Tienen que entender que ya se aprobó la reforma y quienes promueven este tipo de impugnaciones lo hacen porque no están dispuestos a abandonar sus privilegios y pretenden mantener la opacidad en el Poder Judicial .

Así de simple, tanto que ayer, en sesión solemne, el Senado de la República formuló hoy la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, luego de que 23 legislaturas locales votaron a favor de ese proyecto que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros. De 24 congresos estatales que remitieron sus decretos al Senado, sólo el de Jalisco votó en contra. A la sesión respectiva sólo asistieron los legisladores de Morena, PT y PVEM , ya que la oposición como un día antes, no se presentó; el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el proceso constitucional concluyó después de que se hizo el recuento de las legislaturas locales, que superaron la votación necesaria para aprobar la minuta que pasó antes por las dos cámaras del Congreso federal; la declaratoria pasó a la Cámara de Diputados, donde se repetirá el proceso y se enviará al Ejecutivo federal para su promulgación ( La Jornada, Andrea Becerril).

Entonces, los impartidores de justicia deben aterrizar en la realidad, ponerse a trabajar, no a grillar, dejar el juego del Tío Lolo y acoplarse a los nuevos tiempos.

Las rebanadas del pastel

Y mañana, juntos, a todo pulmón, gritaremos ¡Viva México!

X, antes Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com