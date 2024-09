Por su parte, las autoridades municipales de Springfield exponen que no han recibido informes creíbles de que alguien se haya alimentado de animales domésticos.

Karen Graves, vocera de la ciudad, declaró que no estaba al tanto de crímenes de odio recientes contra los residentes haitianos, pero que algunos fueron víctimas de crímenes de oportunidad , como el robo de propiedades.

Criminales bárbaros , asesinos y terroristas , fueron las expresiones de Trump, quien redobló sus ataques contra los indocumentados, al tiempo de acusar sin pruebas a su rival demócrata Kamala Harris de querer transformar Estados Unidos en un campo de refugiados , en una campaña cada vez más tensa hacia la Casa Blanca.

El candidato republicano a la presidencia aseguró, durante una conferencia de prensa, desde su complejo de golf en los suburbios de Los Ángeles, que los niños estadunidenses están a merced de criminales , incluso el magnate prometió ayer deportaciones masivas de haitianos sin permiso de residencia.

El papa Francisco, que concluyó su gira de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía, acusó ayer a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, de estar contra la vida .