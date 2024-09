El líder progresista advirtió que el golpe no sería militar, si no institucional, por lo que ha llamado en reiteradas ocasiones a la población a movilizarse en defensa de la democracia y de su gobierno.

En la Universidad Nacional en Bogotá, bajo la premisa ¡Sí a la democracia, no al golpe! , los sectores afines a Petro se reunirán hoy y mañana para debatir los ejes que “fortalecerán al gobierno del cambio en el tiempo que resta, y cómo hacer frente al golpe de Estado por parte de la derecha .

No es asonada militar sino de instituciones

No amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar una sola arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para comenzar el golpe, y comienza el lunes , escribió.

Hay una orden para asesinar al progresista

Corren ríos de dinero , comentó el jueves el mandatario, para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo destituya y nombre en su lugar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y aseguró que el crimen organizado dio la orden para asesinarlo en un plazo de tres meses.

Ante este escenario, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América indicó que sigue con atención y preocupación las denuncias hechas recientemente por el mandatario colombiano, al tiempo que dijo que desde el primer día, la oligarquía que durante décadas gobernó Colombia, ha intentado acorralar al presidente .