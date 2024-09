Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2024, p. 25

Ante la violencia desatada esta semana en Culiacán, Sinaloa, por el enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado (Los Chapitos y la gente de Ismael El Mayo Zambada), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “ellos deben actuar con un mínimo de responsabilidad; es su familia, sus paisanos, su municipio, su estado, su país (…)

Esto se desajusta a partir de la detención o secuestro del señor Zambada, él mismo, incluso en su carta, recomienda que no haya violencia. Y todos debemos de estar pidiendo que no la haya , recalcó.

El mandatario consideró que ambos grupos delincuenciales –los cuales no mencionó por su nombre– deben buscar otras formas de dirimir sus diferencias, que no perjudiquen a la gente inocente. Que no se enfrenten, no haya pérdidas de vidas, no afecten a otros ni se afecten entre ellos .

–¿Que se sienten a negociar?

–No, pues ese es asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que se cuiden ellos y sus familias. No queremos pérdidas de vidas.

En este contexto, confió en que los grupos delincuenciales atiendan su llamado: Siempre, el presidente de México es escuchado .

–¿Incluso por los criminales?

–Por todos, más si se tiene autoridad moral, se lo aseguro.

Durante su conferencia, el jefe del Ejecutivo dijo que el anuncio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de cancelar los festejos patrios en la entidad, es una postura prudente ante esta situación. Consideró que la confrontación que existe no es tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, por eso hay una movilización de las fuerzas armadas para proteger a la gente.