Redondeando, dice: No es imposible crear una guitarra así de bien. Cuando no está lista, sino está configurada se vuelve muy difícil tocarla. Afortunadamente, tengo muchos instrumentos maravillosos y puedo saber inmediatamente si una guitarra funciona para mí, si está lista para expresarme. Los instrumentos musicales son muy personales para cada artista, pero de muchas formas las guitarras son fáciles de adaptar .

En conferencia de prensa virtual, a la pregunta sobre qué características debe tener una guitarra para que la toque, respondió: “Bueno, definitivamente busco una que se sienta compatible y ligera en mi mano, porque todas las notas deben tocarse bien… deben hablar, si es que bien me explico. Veo mi ejecución como una manera de cantar con la guitarra, así que si no puede transmitir la fluidez, no es un buen instrumento para mí”.

La incógnita se despejó hace unos días: Bruce Kulick, el ex guitarrista de la germinal banda Kiss, vuelve a México para deleitar a sus fanes con un espectáculo en solitario. Tras casi una década de ausencia, Kulick presentará Return to México, una serie de conciertos diseñados especialmente para los seguidores locales, en los que interpretará los grandes éxitos que marcaron su etapa con ese grupo.

En otra oportunidad, esta redacción le preguntó a Kulick si estaba consciente de la voz creativa en su interior, cómo la cultiva y la manifiesta en el escenario, a lo que respondió: “Eso nunca me lo habían preguntado. La manera en que un músico se expresa es una cosa muy difícil de explicar, pero sí hay una voz interna creativa… Aunque no esté cantando, lo estoy haciendo en mi cabeza y diciéndole a mis dedos cómo hacerlo”.

El artista agrega: He dado instrucciones y lecciones a otros guitarristas, explicar cómo ser creativo con el instrumento y cómo hacerlo realmente efectivo es muy difícil, porque puedo mostrar algunas técnicas de cómo escojo lo que toco, pero lo que me inspira a hacerlo no lo podría enseñar porque, de alguna manera es una emoción que me orilla a ser creativo .

Para cerrar, Kulick señala: Saber que una canción es para siempre, y normalmente debe ser gentil y bella, la melodía debe acariciar y ser amorosa, a diferencia del ataque furioso y agresivo de un solo de guitarra que debe ser rápido y furioso, doblando notas locas con distorsiones con pedales. La música mueve increíblemente a las personas y todo lo que está envuelto en la creación es realmente un regalo del que compone y no es fácil de instruir o explicar .

Bruce Kulick es conocido por su destacada participación en Kiss, contribuyendo en álbumes populares como Asylum (1985), Crazy Nights (1987), Revenge (1992) y MTV Unplugged (1996).

Su regreso a México es una oportunidad única para los fanáticos de revivir la magia de Kiss con uno de los integrantes más representativos que influyó a la banda.