Afp

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2024, p. a10

Centenares de personas, entre ellos el ex futbolista David Beckham, asistieron al funeral de Sven-Göran Eriksson, antiguo entrenador de varios clubes europeos y seleccionador de México, de 2008 a 2009, ayer en su ciudad natal, Torsby, en el sudoeste de Suecia. Eriksson falleció a los 76 años el 26 de agosto pasado por un cáncer de páncreas. Entre los presentes también estuvieron su ex pareja Nancy Dell’Olio, así como el ex técnico Roy Hodgson.