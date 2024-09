Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2024, p. 3

¿Cree realmente en los ángeles? La pintora Carmen Parra (Ciudad de México, 1944) no titubea: ¡Claro que creo, estamos rodeados de ellos, si no, todos ya hubiéramos muerto de tristeza!

Aunque de inmediato matiza y aclara que son una invención para tratar de explicarnos la gran sorpresa de estar en la Tierra y de saber qué hay entre lo humano y lo divino.

Son los mensajeros, los que bajan y suben y nos dicen lo que existe entre ambos mundos. Mi arcángel favorito es San Miguel, porque es el brazo derecho de Dios , asienta.

La pregunta tiene lugar a partir de que la vida y el imaginario de esta reconocida artista han estado siempre acompañados por criaturas aladas. Primero fueron, precisamente, los ángeles y arcángeles, después vinieron las mariposas y, en tiempos más recientes, el águila real.

Desde hace algunos años, también ha abierto su interés y creatividad al mundo terrestre e, incluso, al subacuático, con la incorporación de tortugas y cocodrilos a su ya conocida y reconocida iconografía, inspirada en el arte novohispano.

Mensajeros, guardianes y ejecutores

La también escultora, antropóloga y escenógrafa participó con 14 obras, entre pintura y cerámica, en la exposición Ángeles: Las huestes celestiales en la Tierra, que se presentó con gran éxito en el Museo Nacional de Arte (Munal).

Conformada por 200 piezas de artistas nacionales y extranjeros de los siglos XVI al XXI, la muestra propuso una reflexión sobre las funciones que han desempeñado esos seres a lo largo de la historia cultural de la humanidad, como mensajeros, guardianes, conductores de los astros, ejecutores de las leyes, protectores de los elegidos y símbolos de libertad.

Fui la pintora contemporánea mejor representada en esta exposición. Estoy muy contenta de participar; mi gran orgullo es estar con los grandes maestros del arte mexicano de todos los tiempos. Le dije al director del museo (Héctor Palhares) que qué bueno que la hicieron antes de que yo muriera , resalta Carmen Parra en entrevista.

“Este 2024 cumplo 80 años (en noviembre) y 60 de trabajo, y mi propuesta ha sido siempre concientizar sobre el patrimonio de México, tanto el cultural como el natural. En particular, me he interesado por el mundo virreinal; mi pretexto para adentrarme a él han sido los ángeles, porque son símbolos que todo mundo entiende; son seres alados que nos conectan con otros mundos y están presentes en todas las culturas.