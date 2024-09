La artista, reconocida por su larga trayectoria en temas relacionados con los patrimonios cultural y natural de México, asume que siempre ha ido a contracorriente. He sido una rebelde total y, ¡claro que he tenido que pagar facturas!; todo tiene precio en la pinche vida, y el más alto que he pagado es el mayor que tiene el ser humano: la libertad. No soy de grupos, ando sola .

Aunque milagrosamente, porque me he mantenido sin galería; sólo hace muchos años estuve en la Arvil y en la de Lourdes Chumacero. Las galerías son cárceles , afirma.

Mi idea es hacer 100 tortugas más grandes que las reales; estoy en una campaña, porque vivo en un pueblito turístico donde llegan a ovar, pero a la gente le vale madres. Entonces, quiero concientizarla.

En la charla, la artista alude a la gran curiosidad que ha tenido desde niña, etapa en la que su papá, el arquitecto Manuel Parra, la llevó a todos los altares barrocos, iglesias, pirámides, comunidades indígenas, mercados populares del país. Situación que, reconoce, marcó para siempre su interés por el patrimonio cultural, en específico por el novohispano.

Se considera a sí misma el eslabón perdido entre la generación de los maestros de la Escuela Mexicana de Pintura y los movimientos artísticos que se suscitaron a lo largo del siglo XX mexicano: Los grandes muralistas, como Diego, Orozco y Chávez Morado, se dedicaron a describir o interpretar el mundo prehispánico; tenían sus ojos hacia dentro del país (...) Había entonces como una sección en el limbo: los 300 años de la época colonial, con el arte virreinal, los altares, la arquitectura de los grandes conventos, la formación de ese México mestizo; entonces, me adentré en ese mundo .

Evocaciones

Prosiguen los recuerdos en voz de Carmen Parra y afloran temas como su proyecto de ser antropóloga social, el cual dejó por la pintura; sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma y luego de diseño gráfico para cine en Londres; su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y tener que salir por esa causa a Brasil, donde estudió música; su matrimonio con el artista Alberto Gironella, con quien procreó a su único hijo, cuyo nombre hace honor a Zapata.

Asimismo, su estancia de tres años en Europa a inicios de la década de 1970, donde convivió con Carlos Fuentes, Juan Soriano, Pedro Coronel y Francisco Toledo, entre otros, además de conocer a Julio Cortázar y Milan Kundera; su regreso al país en 1976, porque mi raíz es muy profunda en este Valle de México , y su participación en la fundación de La Jornada, en 1984.

La creadora llega dichosa a esta etapa de su existencia, “porque la vida me ha regalado, en primer lugar, la posibilidad de conocer este increíble país; en segundo, estudié antropología, disciplina que en México es cotidiana, porque los dioses emergen a cada momento, y luego, por haber conocido a grandes maestros que me enseñaron mucho, como Manuel Álvarez Bravo, Héctor Azar, Fernando Benítez… He sido muy privilegiada. Eso me ha dado energía para proseguir y proponer con mi trabajo el rescate del patrimonio virreinal y natural del país”.