T

emprano por la mañana, uno o dos días por semana ingresaba puntual y diligentemente a la crujía C de Lecumberri Juan Manuel Gómez Gutiérrez, quien fungía como abogado defensor de los presos del movimiento del 68 que pertenecíamos al Partido Comunista. En una de sus visitas le pregunté casi de manera ingenua e inocente: “Juan Manuel, explícame ¿cómo funciona eso que el gobernante en turno, Díaz Ordaz en este caso, les dé línea y consignas a los jueces que llevan nuestros procesos y que amenazan condenarnos por delitos que no hemos cometido? Con su amplia y jovial sonrisa me respondió: Américo, no te confundas, los jueces y magistrados no requieren de consignas pues saben perfectamente cómo actuar en estas circunstancias, de forma tal que coincida con los deseos y objetivos del grupo en el poder y del Estado.

En efecto, los jueces Eduardo Ferrer MacGregor, del fuero federal, y Rafael Murillo Aguilar, del fuero común, fueron los encargados de meter tras las rejas y procesar a más de un centenar de aprehendidos desde el mismo 26 de julio de 1968. Ellos se ensañaron y de modo expedito aceptaron el que se nos echara buena parte del Código Penal encima, acusándonos de todo lo ocurrido en la revuelta estudiantil-popular.

Nuestros abogados defensores nos advirtieron que debíamos prepararnos para una larga lucha, tanto en el terreno legal como, sobre todo, en el político, ya que nos esperaban tiempos recios y la perspectiva de una estadía prolongada en reclusión.

En diciembre de 1969 la mayoría de los presos del 68 iniciamos una huelga de hambre que se prolongó 42 días en reclamo de nuestra libertad y como protesta para que se agilizara el proceso judicial virtualmente paralizado. A la mitad de nuestra protesta fuimos brutalmente agredidos por reos del orden común, azuzados por las autoridades del penal con saldo de varios lesionados y heridos por disparos de los celadores que los apoyaban desde los torreones y azoteas de vigilancia. Nadie fue acusado por esa acción terrorista del Estado.

Hubieron de transcurrir más de dos años en cautiverio para que al fin nos presentaran a una audiencia judicial. En mi alegato de defensa ante los señores magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito federal señalé que en “octubre de 1968, cuando el juez Murillo Aguilar me entregaba la boleta de formal prisión, me señaló que no nos preocupáramos, que se dictaría una ley de amnistía por medio de la cual el presidente saldría de la compleja situación en que se había metido. Imagínense, señores magistrados, cuál era el grado de certidumbre que había en él para considerarnos a priori culpables de los delitos que nos imputaba la procuraduría, ya sin mencionar la autoridad moral que podía tener ese sujeto para acusarnos”. Agregué que se nos aplicaba una justicia a la mexicana . Esa frase fue suficiente para que los togados se enfurecieran y no me permitieran seguir. Enorme fue mi frustración. No más de dos minutos duró la comparecencia que con esmero preparé por semanas.