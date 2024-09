Académicos y estudiantes politécnicos que pidieron el anonimato denunciaron que al inicio del semestre se nos informó que no serían contratados los maestros interinos y que a los académicos por asignatura o por horas laborales, incluso de base, se nos iba a incrementar el número de estudiantes, esto es, pasar de ocho en laboratorios a 16 o 30. Eso repercute en la calidad de la educación, además de que los interinos representan un porcentaje muy alto de maestros del IPN .

Acusaron que por años los interinos han sido contratados por plazos de cinco meses 29 días para que no tengan derechos, y ahora se ha dado la orden de que no se les contrate. Quieren aumentarnos la carga de trabajo y no sabemos qué van a hacer con los recursos destinados al pago de los maestros internos .