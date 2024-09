“Está probado que cuando algunos se jubilan, se dejan, se deprimen y no resisten. Hay muchos que no quieren jubilarse, esto me consta, por eso (…) porque están acostumbrados a la actividad, al trabajo; es algo que requiere de prepararse sicológicamente y al mismo tiempo tener actividades, no dejarse.”

El mandatario precisó que además de su trabajo de investigación y escritura, también dedicará parte de su tiempo en Palenque para recorrer su quinta.

Verá crecer sus 30 ceibas, árbol sagrado de los mayas y hoy en día el árbol nacional de Guatemala. Para la antigua cultura maya, definió, la ceiba significaba la fertilidad del suelo y el sostén del cielo.

En su propiedad también tiene ejemplares, comentó, de palma real –el árbol nacional de Cuba–, de guayacán, de maculí y de franboyán; además sobrevuelan guacamayas y otros pájaros, y de vez en cuanto puede ver familias de saraguatos.