El problema es que también estaban muy mal distribuidos, había 282 hospitales que tenían en promedio 1.7 médicos especialistas para la atención de todos los turnos de todas las especialidades. Pues a eso difícilmente se le podía llamar realmente hospital. Había 38 hospitales de los que se financiaban con Seguro Popular y que tenían operación por gobiernos estatales que no tenían médico especialista, el hospital era operado por médicos generales .

Robledo consideró que se ha pasado de tener un sistema administrado por los estados a una planeación nacional en los 23 estados que aceptaron la federalización –que ya serán 24 con la incorporación de Yucatán–, esto es, no es una política de estados de la República, es una política del Estado mexicano para atender a todo el pueblo de México .

Informó que en el programa La Clínica es Nuestra, del total de los comités, hay 11 mil 690 –en igual número de hospitales, clínicas y centros de Salud del IMSS Bienestar– de 6 mil 324 millones de pesos; a la fecha han sido ejercidos 5 mil 659 millones de pesos, es decir, 89 por ciento del total del programa.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que anteriormente, en el esquema del Seguro Popular, se transferían los fondos a los estados y el dinero no se usaba con ese propósito, se desviaba y no había atención médica para la mayoría de la gente. Por ello enfatizó en la relevancia de la decisión de federalizar en 23 entidades los servicios de salud, porque ahora no es un sistema de los estados, sino del Estado mexicano.