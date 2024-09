Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2024, p. 7

Ante la inminente extinción de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), integrantes de su junta de gobierno llamaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se dé un periodo de discusión y análisis que permita plantear cuáles fueron los avances y los problemas, a fin de que todo este esfuerzo no se disperse dentro de la secretaría, pues implicaría perder el avance en lo que fue uno de los primeros proyectos educativos de un gobierno del cambio .

En entrevista con La Jornada, la comisionada Etelvina Sandoval, ex presidenta de la junta de gobierno, destacó que este organismo, que sustituyó al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), fue la respuesta a la política neoliberal que había imperado en el sector y que buscaba satisfacer una demanda central: garantizar la mejora de la educación, pero con un modelo propio que atienda las causas de esa desigualdad educativa .

Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que señala la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos la Mejoredu, indicó que la mejora educativa no es sólo un eslogan: es una política distinta, y no puede perderse esta política de mejora de la educación sólo porque hay un organismo que no les gustó .

Recordó que la reforma al artículo tercero constitucional en 2019, que significó la transformación del sistema educativo con la Nueva Escuela Mexicana y que incluyó la extinción del INEE, planteó la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que debía ser coordinado por un organismo público, descentralizado y con distintos ámbitos de autonomía.