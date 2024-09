S

i uno toma los propios textos de Marx y emprende la tediosa tarea de leerlos consecutivamente, con ojos supuestamente ingenuos –dice György Márkus (GM) en el Apéndice I de Language and Produ ction que he venido examinando, retomando la controversia entre ruptura y continuidad entre el joven Marx y el maduro– la primera impresión que obtiene es la de una extraordinaria continuidad. Esto puede explicarse, añade, por consideraciones subjetivo-biográficas. A partir de 1844 Marx trabajó, casi literalmente, en un único libro, sobre la crítica de la economía política, lo que invoca una visión de crecimiento casi orgánico de sus ideas y refleja la identidad y constancia de sus intenciones teóricas fundamentales, su teoría crítica (TC). Por TC, explica GM, entiendo, por el lado negativo, el rechazo por parte de Marx de todas las ideologías filosóficas previas que necesariamente reproducían la falsa alternativa de una aceptación acrítica o una crítica irreal de una realidad social dada. Por el lado positivo, la TC involucra el programa de una teoría que encuentra, en la realidad misma, las tendencias que apuntan hacia y luchan por, su propia superación. Esto es así puesto que la TC concibe la realidad no sólo como un objeto a ser descrito y explicado, sino también como un sujeto colectivo que, apropiándose de la TC alcanza su propia autoconciencia, la conciencia de sus necesidades radicales (NR) latentes, inducidas por las condiciones sociales, pero ‘insatisfacibles’ o incluso inarticulables, dentro del sistema capitalista. La TC estuvo acompañada por otras premisas constantes en Marx: materialismo práctico, identificación del proletariado como el sujeto revolucionario. Pero mi aseveración principal, dice GM; es que al interior de este marco invariante, cambios sustanciales en los puntos de vista de Marx estaban ocurriendo, referentes incluso a la forma de realización de la idea de la TC misma, así como 1. El método de la TC: concepciones variantes de la relación entre los aspectos empíricos (descriptivo-explicativos) y los aspectos valorativos. En relación con esto, alteraciones en la relación entre economía y filosofía. 2. La unificación postulada de teoría y práctica, concepciones cambiantes de la manera en que la TC podría y tendría que conectarse con el movimiento obrero. 3. El propósito de la actividad radical, teórico-práctica unificada, es decir, diferentes concepciones de la sociedad socialista, en primer lugar de la economía socialista. GM sintetiza lo anterior: “ en el desarrollo de Marx encontramos cuatro diferentes tipos o formas de TC” ejemplificadas, sobre todo, en: Los manuscritos de economía y filosofía (1844); en los escritos de 1846-47 ( La ideología alemana, Miseria de la filosofía y el manuscrito sobre los salarios); en los Grundrisse; y en El capital. A continuación GM aborda estas cuatro formas y caracteriza las diferencias entre ellas. Complementando los manuscritos de 1844 con extractos y notas contemporáneas de Marx, señala que él escribe para la publicación inmediata un libro sobre la crítica de la economía nacional, en el cual la discusión de temas puramente económicos, no contiene una sola idea original al respecto y contiene muy pocas críticas a los autores que va citando. Todo esto, añade, no se puede explicar por la ‘inmadurez’ de las ideas económicas de Marx, sino que hay detrás una concepción definida de las teorías económicas y de la posibilidad de su crítica socialista. Sigue así: