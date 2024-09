Los exabruptos de la senadora Lilly Téllez de que los morenistas le temen al pueblo me hizo recordar la discusión (Enrique Florescano e Isabel Gil, dixit) entre Francisco Primo de Verdad y el oidor Guillermo Aguirre. Ante la ausencia del rey, dijo el primero, la soberanía recae en el pueblo. Define pueblo, solicitó el segundo. Son las autoridades constituidas, dijo Primo de Verdad. Éstas, repuso Aguirre, no pueden serlo pues incluyen a la parcialidad de indios en la que se encuentra un descendiente de Moctezuma que reclama sus derechos.

La máxima en economía política y política económica: no hay coincidencias. La disputa por la hegemonía interimperialista bajará a ras de suelo de la lucha de clases. Urge arrebatar a la derecha la calle; si se recata y reactiva la real izquierda nos sobra para arrancarles risa y hasta el alma.

El común entre todos los hechos es el 11-09, fecha que está marcada por esplendor y decadencia del imperialismo yanqui y mercenarios de la derecha en el mundo, en particular en Latinoamérica.

Por su soberanía, la nación bolivariana tiene el mejor sistema electoral para contrarrestar el ataque cibernético a éste, a su banca, a la bolsa de valores, etcétera. Mientras la opositora Corina Machado solicitó a Benjamin Netanyahu la intervención militar. Hay gobiernos que llaman a repetir los comicios presidenciales de Venezuela haciendo eco en Estados Unidos.

Además, rechazamos la campaña mediática contra Andrés Manuel López Obrador que lo acusa de ser aliado del narco.

Unidad de todos los movimientos democráticos para defender la autodeterminación y soberanía de los pueblos del mundo en la marcha del 2 de octubre.

Jorge A. de León, Axel García Ancira, Enrique Vargas Anaya, Humberto Osnaya, Ángel Pasos, Ariel Arellano, Margarita Hidalgo, Carmen Rodríguez, José Luis Mendoza, Patricia Alfaro, Josefina Hernández, Armando Peláez, Esther Luna, Rosa Murillo, Malú Castro, Leticia García S., Dora Belmont, Adriana Castrejón y 20 firmas más

Voto decisivo

“No hay nadie que sea tan bueno

que no tenga algo de malo,

ni tampoco alguien tan malo

que no tenga algo de bueno”

comprobó el Congreso en pleno.

Pues con el voto de Yunes

que no se presentó el lunes

al darlo el martes, la gloria

dio un sufragio que hará historia

y a jueces quita lo impunes.

Guadalupe Martínez Galindo

Invitaciones

Reflexión y análisis

El Círculo de Reflexión, Análisis y Participación, y el Colectivo Buzón Ciudadano invitan a la reflexión y análisis: Del grito de Dolores a la 4T, con los historiadores Eduardo A. Pérez López y Miguel A. Sánchez Velasco. La cita es mañana a las 12 horas en el parque del Cartero José Refugio Ménez, colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. Para más información consultar las páginas de YouTube y de Facebook de El Buzonero y el perfil de X del Círculo de Reflexión.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, Salvador Munguía y 13 firmas más

Olla Popular

Este sábado 14 de septiembre los libreros del Jardín de Libros San Fernando realizaremos una Olla Popular para los grupos vulnerables del Jardín Guerrero (colonia Guerrero). Los libreros sabemos que con hambre no se lee.

¡Asiste y ayuda!

Información al 55 1906 9032

Facebook: Jardín de Libros San Fernando

Carlos Jacobo del Castillo Cisneros