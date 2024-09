Aunque se demoró 24 horas más de lo habitual en la lógica del círculo vicioso de la guerra, Rusia respondió la madrugada de este jueves al ataque masivo de Ucrania con drones del martes anterior, lanzando 69 misiles tanto balísticos como de crucero y aparatos aéreos no tripulados contra seis regiones del vecino país, de acuerdo con las fuerzas aéreas ucranias.

Según Lavrov, Rusia no se opone a un arreglo político de la crisis ucrania , pero no ve por parte de Ucrania ninguna disposición a practicar una diplomacia honesta .

No tenemos duda de que hace tiempo se tomó la decisión de levantar las restricciones al uso de armamento de largo alcance para atacar territorio ruso , subrayó Lavrov, y calificó de escenificación la visita que realizaron el miércoles a Kiev los responsables de la política exterior estadunidense, Antony Blinken, y británica, David Lammy. Agregó: Ahora sólo buscan la manera, digamos, más bonita y elegante, menos indecorosa de hacerlo público .

El ministerio ucranio de Energía, por su parte, precisó que Rusia atacó infraestructuras energéticas de las regiones de Chernigiv, Dnipropetrovsk, Donietsk, Járkov, Jersón y Sumy. Varias subestaciones eléctricas y líneas de alto voltaje sufrieron daños y hubo cortes de suministro de electricidad en numerosas localidades.

Tanto el presidente Volodymir Zelensky como la fiscalía general de Ucrania difundieron en sus redes sociales imágenes de lo que llamaron bombardeo ruso contra una columna de camiones de la Cruz Roja Internacional que llevaban ayuda humanitaria . La artillería rusa, sostienen, alcanzó los camiones en la localidad de Veroliubovka, cerca de la línea del frente de combates, cuando los trabajadores de la Cruz Roja se disponían a descargar un vehículo que llevaba briquetas de combustible para calentar las casas. Murieron tres personas y hubo numerosos heridos.

De un tiempo para acá, Ucrania da a entender en sus comunicaciones que no tiene suficientes sistemas de defensa antiaérea y este jueves no fue la excepción: al relato detallado, con fotografías, del ataque contra los camiones de la Cruz Roja, hay que sumar que el mando militar reveló que no pudo derribar una veintena de drones y Zelensky difundió imágenes del daño ocasionado por un misil ruso a un carguero que transportaba cereales en aguas territoriales de Rumania (miembro de la OTAN) en el mar Negro.

Confusa situación en Kursk

Confusa y contradictoria es la información que llegó ayer sobre la zona de combates en la región rusa de Kursk.

Por un lado, el Ministerio ruso de Defensa asegura que durante las 48 horas recientes, como resultado de la contraofensiva de nuestras unidades se pudo liberar 10 localidades , dando a entender que las tropas de refuerzo que llegaron a Kursk atacaron las posiciones que mantenía el ejército ucranio en una especie de lengua en el distrito de Glushkovo dentro del territorio que ocupa desde el 6 de agosto en esa región rusa.

Y por el otro, varios blogueros pro Kremlin difundieron mensajes de preocupación en el sentido de que una o dos brigadas de la reserva ucrania cruzaron la frontera y están atacando en la retaguardia de los soldados rusos en Glushkovo. De ser cierto, opinan expertos, los que estarían en riesgo de acabar cercados serían los rusos. Habrá que esperar varios días, recomiendan, para ver cómo evolucionan los combates en Kursk.