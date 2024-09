Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2024, p. 30

Tlalnepantla, Méx., Marco Antonio Rodríguez Hurtado, alcalde de esta demarcación, refuerza su compromiso por hacer de Tlalnepantla uno de los municipios más importantes en el estado, por lo que en coordinación con el director general de la Junta de Caminos del estado de México (JCEM), Ariel Juárez Rodríguez, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación en Periférico Norte, a la altura de Las Arboledas, en una acción en la que se avanza en conjunto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Gracias por este significativo evento. Agradezco al gobierno estatal por esta gran labor para que los trabajos de esta arteria avancen de la mejor manera a favor de los ciudadanos en este banderazo de salida de rehabilitación de la arteria más importante del valle de México , externó Rodríguez Hurtado.

Agregó: “Para nosotros es algo sumamente importante para trabajar de la mejor manera, para cambiar y tener una imagen digna, trabajos de jardinería y limpieza de espectaculares; por eso pedí que estuvieran todos los directores del ayuntamiento, para que cada uno, de acuerdo a sus áreas de competencia, vayamos avanzando en conjunto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Nos gusta trabajar y para nosotros el trabajo no tiene horario; por eso estaremos blindando en todos los horarios con cortes el tránsito municipal para evitar cualquier accidente durante el tiempo necesario , dijo el alcalde.