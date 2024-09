Jesús Abraham Hernández

Viernes 13 de septiembre de 2024, p. 9

Benvingudes, rialles pors i flors de mel, ja puja el cant a la llavor (bienvenidas, risas miedos y flores de miel, ya sube el canto a la semilla) interpretó la joven española de 25 años Rita Payés, con un contrabajo en tempo lento para iniciar el concierto que ofreció el pasado miércoles en el Teatro Metropólitan entre jazz, flamenco, bolero y ritmos latimos.

En medio de un escenario que evocaba a un día de campo en medio del bosque, descalza, con su inseparable trombón y un vestido blanco que le dio un aura similar al de la pastora Marcela en Don Quijote de la Mancha, Payés presentó su más reciente disco De camino al camino”.

Estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de volver. Tocar en este teatro es increíble, gracias al universo por hacer esto posible , comentó sonrojada por los gritos de preciosa y bellísima que el público le ofrendaba, lo que causó la risa tímida de la multinstrumentista nacida en Vilassar del Mar.

Su nueva producción se enfoca en resaltar la belleza de lo cotidiano y los pequeños momentos que pasan desapercibidos. Muestra de ello fue la canción El Cervatillo, que evoca la reflexión que le surgió a Payés el contemplar a un ciervo detenido en la carretera. ¿Qué será de su suerte? / ¿Qué será de la mía? / Voy camino al camino / no hay parada, no hay destino .

El título del disco ya sugiere un viaje pausado, una especie de tránsito donde no importa tanto el destino como el disfrute del trayecto. A lo largo de las canciones, Payés refleja su capacidad para capturar lo sutil: una mirada, una brisa, un instante de silencio o la presencia del amor.