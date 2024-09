La juez decidió abrir una investigación después de que la policía española interrogó a todos los becarios involucrados, que en su mayoría expresaron su apoyo incondicional a Nacho Cano y señalaron a la autoridad de haberles intentado inducir su declaración para acusar al artista español de explotación y hasta de acoso sexual.

La conversación entre Lesly Ochoa y los productores del musical que fue entregada a la jueza decía literal: ¡Hablé con mi abogado y me dijo que sí podía demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato sicológico, privación de libertad en el hostal, entre otras cosas! Yo en verdad respeto y admiro al señor Nacho Cano, por esto es que no he hecho nada. Pero mi mamá está muy molesta y quieren enviarme un defensor, están viendo la forma de viajar a Madrid y yo no quiero más problemas, por esto solicito como gratificación de daños y perjuicios .

Y reclama entonces una carta de recomendación por Nacho Cano, 5 mil 350 euros depositados a la cuenta de mi madre en México y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero .

El caso está en proceso de instrucción, pero se prevé que en unas semanas vuelvan a declarar vía conferencia digital el resto de becarios, que se encuentran de regreso en México desde el pasado 1º de septiembre.