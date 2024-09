Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2024, p. 7

Como en un retorcido cuento de hadas, un niño temeroso conoció de cerca a monstruos, y ya de mayor ese pequeño es un ilustrador de historias de horror reconocido internacionalmente. Su arte hoy se luce en todo el mundo durante los conciertos del grupo de rock Metallica, y se verá en las presentaciones que la banda ofrecerá en el Estadio GNP Seguros de la capital del país los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

Ese muchacho es Puis Calzada (Ciudad de México, 1975), quien narró en entrevista que era un niño muy miedoso, temía a la oscuridad, tenía pesadillas y terrores nocturnos, hasta que descubrí la literatura y el cine de horror, que me ayudaron a entender que estaba seguro y que todo estaba en mi imaginación, y ahí me enamoré del género. Asociarlo con mi pasión por el dibujo hacía mucho sentido .

Afirmó que fue desde siempre fue entusiasta de la ilustración y mi fascinación por el Hombre Araña (personaje de la editorial estadunidense Marvel, creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko) me llevó a conocer el mundo de los cómics, lo que hizo que mi afición por dibujar se convirtiera en mi pasión y vocación .

Agregó que “trabajando en un despacho de diseño gráfico tuve la oportunidad de rediseñar y trabajar con el personaje Chester Cheetos (mascota de una popular marca de comida chatarra) y por muchos años lo dibujé para empaques y materiales publicitarios, hasta que mi sueño de hacer cómics me hizo decidirme a dejar al personaje.

“Y así llegué a la editorial estadunidense American Mythology Productions, donde debuté con el título Hatchet: Vengeance, basado en la película Hatchet, de Adam Green, de 2007 (del subgénero slasher, protagonizado por un sicópata asesino cuya arma favorita es un hacha) y siguieron títulos como Zorro: Rise of the Old Gods (con el héroe clásico de ascendencia mexicana, interpretado en el cine por Douglas Fairbanks, Alain Delon y Antonio Banderas, entre otros), y Beware the Witch’s Shadow.

“Al poco tiempo empecé a trabajar en más series basadas en películas de horror: Willy’s Wonderland, Silent Night, Deadly Night y My Bloody Valentine”, remató.