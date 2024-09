Julio Gutiérrez

Viernes 13 de septiembre de 2024, p. 19

Tulum, Q. Roo., El mercado bursátil mexicano y sus inversionistas nacionales e internacionales no sobrerreaccionaron a la aprobación de la reforma al Poder Judicial por el Congreso, afirmó Jorge Alegría, director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En semanas recientes “el mercado dejó ver algo de nerviosismo por la posible aprobación (de la reforma judicial) y una vez aprobada no reaccionó tan negativamente como se estimó, entonces en algunos segmentos puede estar descontado y habrá que ver cómo se van dando las cosas.

Tenemos una función muy específica que estamos cumpliendo. Una vez aprobadas las reformas vimos que el mercado no tuvo mayor ajuste, hasta podríamos decir que tuvo un regreso de las cotizaciones, lo cual no significa una tendencia pero no hubo una sobrerreacción , aseguró el directivo de la BMV a medios tras la inauguración de la 18 Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom).