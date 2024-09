Al estar parado en la tabla convergen todas las emociones posibles. He tomado olas increíbles, donde el tiempo se detiene por un segundo y al salir todas las emociones regresan y empiezan a brotar. ¡Experimentas felicidad, tristeza, enojo, alivio; todo a la vez! Es difícil describirlo, pero invito a que lo vivan, agregó.

Desde los cuatro meses de edad mi papá me ponía en su tabla de surf. Fue a los cuatro años cuando tomé yo solo mi primera ola en las playas de Baja California , recordó Sebastian Williams, atleta mexicano que asistió a la justa francesa como reserva.

En las playas de México existen decenas de jóvenes que inspirados en Corzo y Cleland buscan abrir la puerta que solamente consigue el surf. Muchos se acercan por curiosidad a quienes practican esta disciplina y otros son motivados al ver sus hazañas en la televisión y en redes sociales.

Muchos niños se inspiran en los grandes surfistas, tanto mexicanos como de otros países. Por todo lo que he podido ver, te puedo asegurar que vienen generaciones muy fuertes , mencionó Corzo.

Destacó que es crucial el apoyo para los surfistas junior, pues es un deporte costoso y es necesario aprovechar el talento de las nuevas generaciones, las cuales están motivadas por los logros de los actuales referentes.

Lo más importante es el apoyo, porque es un deporte caro, debido a que se deben comprar tablas de buena calidad. Si eso se consigue, tendríamos el doble de resultados , subrayó. A mí me ayudó mucho que al Mundial de 2017 fui muy joven, no tenía nada que perder y la verdad no iba con la idea de ganar, pero al final pude conectarme con el mar para conseguir ese resultado histórico , comentó.

El costo de una tabla de surf profesional se encuentra entre 5 mil y 10 mil pesos; sin embargo, existen modelos estándar que van de 600 a 3 mil pesos. A su vez, hay múltiples factores que determinan la calidad de una tabla, las cuales muchas veces se consiguen en el extranjero.

Existen recuerdos que jamás se olvidan, y en caso de que así fuera, surgen en determinados sucesos imágenes que los inmortalizan.

Corzo no olvida el momento cuando su compatriota Cleland se proclamó campeón mundial y al contarlo su sonrisa delata el gusto por recordarlo.

Fue algo increíble apoyar y cargar en mis hombros a mi amigo Alan Cleland. Ese día fue un sello para México, ya que se demostró que lo conseguido anteriormente no fue suerte, sino que en verdad hay mucho talento.

Tanto Corzo como Williams se manifestaron motivados por competir en Los Ángeles 2028 en las playas de Santa Mónica en busca de seguir haciendo historia para el surf mexicano.