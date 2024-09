Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 15

Pese a la reforma de 2021 que prohíbe el outsourcing, la subcontratación de personal y el cabotaje persisten en los sectores marítimo y aéreo, situación que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores, denunciaron sindicatos del ramo.

Mientras en la industria marítima se estima que entre 30 mil y 40 mil trabajadores mexicanos están contratados bajo ese esquema, en la aérea son al menos cuatro de cada 10, señalaron la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (La Orden) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

En conferencia de prensa, el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario general de La Orden, aseguró que la tercerización no ha desaparecido, y existen empresas que se dedican a vender sus servicios para enmascarar la relación laboral.

Detalló que hay algunas embarcaciones que dan servicios de hotelería y la compañía dueña del barco, responsable de la relación laboral, terceriza empresas de alimentación, mantenimiento y operación de personal.

Expuso, por ejemplo, la empresa Bernhard Schulte Shipmanagement, que después de violar los derechos laborales de la tripulación de los buques Cerro de la Pez y Reforma Pemex, propiedad de la empresa PMI Norteamérica, los despidieron para evitar que pudieran ejercer su derecho de huelga. Estas empresas una vez que son descubiertas, crean nuevas empresas de outsourcing , afirmó.

Desafortunadamente no sólo algunas firmas están defraudando al Estado, porque están obteniendo el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), pero están dando servicios de outsourcing a empleos que son esenciales para la operación de la empresa

Rodríguez Fritz mencionó que varias empresas, entre ellas Ultracarga, pagan salarios en dos partes: una vía nómina y otra en una especie de pensión vitalicia, lo cual –advirtió– es un fraude, porque no existe, no se declara en la nómina y, por tanto, no se pagan impuestos y defrauda al Seguro Social, al Infonavit y el SAT .

Al explicar que el cabotaje es el transporte de carga o de pasajeros por parte de buques o aviones de nacionalidad extranjera entre dos destinos nacionales, el dirigente de La Orden externó su preocupación porque las autoridades les permiten operar sin cumplir con la normativa mexicana, además de que, dijo, se requiere reforzar las inspecciones laborales.

En el sector aéreo, Jesús Ortiz Álvarez, dirigente de ASPA, señaló que la aerolínea VivaAerobus opera siete aeronaves extranjeras y con tripulación foránea, tanto pilotos como sobrecargos, volando en territorio mexicano que no pagan impuestos, Infonavit ni seguro social.

Vivimos un caso en particular, que es una empresa que trajo pilotos extranjeros a volar a una aerolínea mexicana, donde si bien todavía no hemos detectado que el piloto mexicano lo estén relegando, es muy probable que empiece la precarización en ese sentido , advirtió.

(Con información de Alexia Villaseñor)