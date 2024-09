El acuerdo es no acompañarlo a Chiapas. Ella se quedará a cargo de su gran misión en la vida : orientar y cuidar a su hijo, Jesús Ernesto. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí .

Entre la confianza que le dan la vida conyugal y el protocolo para tratar al jefe del Ejecutivo, explicó el motivo por el que acudió a una de las últimas mañaneras: mi presencia aquí obedece a una invitación de mi Presidente, porque generó alguna curiosidad saber de nosotros, de este andar, no sólo en este sexenio, sino a lo largo de ya casi dos décadas juntos en la lucha por la transformación de México , relató la doctora en literatura.

Uno de los propósitos que se planteó, dijo, fue no ser una persona pública, aunque pidió a los reporteros dar un recado a los dueños de los medios: “ustedes hacen como que no existo, y yo también (…) jugamos el mismo juego, ustedes no existen, yo tampoco”.

No lograr la repatriación del penacho de Moctezuma le dejó un amargo sabor de boca , pero también una sospecha: el gobierno de Austria algo esconde; no sé si está roto o remplazado, algo hay; eso que lo respondan ellos .

Inédito episodio conyugal: el diálogo que empezó Gutiérrez Müller al recordar que cuando su madre conoció a López Obrador lo tachó de suertudo , porque se llevaría a su hija.

El mandatario reviró que a esa afirmación se han unido incluso sus adversarios. “Dicen: ‘¿pero, cómo? ¡Qué barbaridad! ¡Ella tan delicada, tan exquisita, estudiosa, doctora!’”

–Doctora en ciencias ocultas, ¿o qué? –bromeó su esposa.

–No, (en) literatura. O sea, para un mazorral de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, indio patarrajada –observó el presidente.

–Está guapo el indio patarrajada, ¡eh! –cerró ella mirándolo tiernamente.

Ya pasadas varias horas, el mandatario se disponía a dar por concluida la mañanera: vámonos a desayunar , pero se tomó un poco más de tiempo para hablar de un par de temas y poner una canción de la Banda MS.

Vámonos ya , insistía ella mientras lo jalaba del brazo. No, espérate, no. Imagínense cómo está la tolerancia en la casa , jugó él.