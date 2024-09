Víctor Ballinas

Los estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM se encuentra en paro nuevamente. Entre sus demandas se encuentra la exigencia de una campaña de fumigación porque hay chinches en aulas y cubículos; los laboratorios se encuentran en malas condiciones y los reactivos están caducos ; está pendiente el mantenimiento a baños; hay que revisar los métodos de titulación, así como estandarizar los exámenes extraordinarios y que se respete a los jóvenes que venden artesanías, comida y otros artículos en la institución académica”.

Exigen que la dirección de la facultad firme una carta de no represalías contra los estudiantes que tomaron las instalaciones de esa instancia educativa, porque, si no, los pueden expulsar .

Alumnos que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias manifestaron que ayer se reunieron con Carlos Amador Bedolla, director de la facultad, pero no hubo diálogo, se negó a firmar la carta de no represalias y sólo nos quiere dar atole con el dedo. No hubo respuestas a nuestras peticiones .

Los universitarios enfatizaron: en octubre pasado hubo un paro en la facultad, porque denunciamos que había chinches. En esa ocasión duró tres días y las autoridades negaron que hubiera chinches, pero vinieron dos empresas a fumigar y no sólo detectaron chinches, sino también cucarachas, hormigas y arañas. Después del paro, las autoridades se comprometieron a que cada tres meses habría una fumigación, y a un año del compromiso, no se ha registrado ninguna .

Además señalaron que hay varios baños cerrados, no funcionan desde hace un año, y las autoridades dicen que están en mantenimiento. Cómo pueden estar un baño un año o más, en mantenimiento. No les han hecho nada, sólo los cerraron .

Respecto de la estandarización de los exámenes extraordinarios, acusaron: como no hay estandarización, cuando presentamos un examen extraordinario, no nos preguntan sobre el temario o lo que vimos en el curso, sino que las preguntas corresponden a otro curso, es decir, a algo que no estudiamos porque corresponde a un curso posterior .