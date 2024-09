Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 9

En el debate presidencial del martes en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump trataron de manera respetuosa a México, celebró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me dio mucho gusto el debate, que lo estuve viendo. La señora Kamala y el señor Trump, los dos, trataron con respeto a México , declaró el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ahí vamos avanzando; nosotros respetamos a otros pueblos, a otros gobiernos hermanos, para que nos respeten como un país independiente y soberano , agregó, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Interrogado sobre las declaraciones de Trump contra los migrantes, en particular respecto a cuando sostuvo que en algunos pueblos los inmigrantes están comiendo las mascotas –perros y gatos– de los ciudadanos, López Obrador consideró que incluso esto no fue un ataque directo a México o a los mexicanos.

En lo que vi, una hora, no sentí que hubiera la intención de ofender a México. Es más, por eso vi el debate, porque estaba yo pendiente, es mi responsabilidad. Y sí escuché la primera parte, lo de los gatos, las mascotas, pero se hablaba de migrantes en general, no de México en particular , señaló.

Creo que en una ocasión, en la hora (que lo vio) se habló de México, cuando el ex presidente Trump habló de los carros, los automóviles que se construyen en México y se venden allá, pero que son de origen chino. Entonces, los dos tuvieron la delicadeza, y les agradezco mucho, de no ofendernos.

Subrayó que la migración es un tema que está en la agenda de los candidatos, pero no sólo ahora, sino siempre , y aseguró que aun cuando en este contexto se habló de los migrantes y connacionales, “fue en otro tono.