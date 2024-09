Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 8

En el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se ha logrado consolidar una nueva cultura, donde no hay grados ni diferencia de edades para aprender, no excluimos a nadie y compartimos el mismo objetivo, que es crecer y aprender , afirmó su director general, Gabriel Cámara y Cervera, al conmemorar 53 aniversario del organismo.

Acompañado por colaboradores, maestros y representantes de coordinaciones territoriales del Conafe en la región sur-sureste del país, recordó que desde hace 25 años se impulsó el modelo de relación tutora, que empezó con el proyecto de la secundaria comunitaria para atender a jóvenes que contaban con poco tiempo para ir a las aulas y residían en comunidades aisladas de alta y muy alta marginación.

Ahí, en los márgenes del sistema, donde la escuela tradicional se deshilacha, donde llega en retazos, diluida, donde no hay refuerzo familiar, como sí existe en las clases medias de las ciudades para seguir en la escuela; donde la tradición campesina es más fuerte que la académica, nos llevó a lo obvio: la relación interpersonal para aprender, lo que abrió el camino de lo que ahora festejamos.

El éxito de la relación tutora, afirmó, no es sólo resultado de tomar en cuenta al otro, sino verse en el otro, admirarse en la profundidad que es otra persona; eliminar cualquier rasgo discriminatorio, y al contrario, incorporar el entusiasmo por reconocer al otro, pero una condición es que nos presentemos con honestidad y verdad. En el diálogo interpersonal no hay lugar para el desgano, el engaño o la pretensión, y lo que resulta es una satisfacción compartida por ver el logro .

Destacó que este 11 y 12 de septiembre, en la celebración del 53 aniversario del Conafe, es importante que se reflexione sobre tres ejes centrales, pues el diálogo tutor permite conocer realmente qué sabe y puede compartir una persona, si avanzamos en ese conocimiento o nos quedamos donde estamos. Y este conocimiento, esta constatación es la que permite generar ciencia, arte de lo que se hace en educación. No podemos formar en una ciencia si sólo tenemos resultados distantes, si no hay producción local, si la capacitación no es entre colegas; las profesiones se capacitan entre ellas mismas .

Otro de los temas a debate, dijo, es cómo acercarnos a este ideal de incluir, y al mismo tiempo asegurar, la excelencia, la calidad, el logro, porque la relación tutora descansa en la capacidad de cada uno de nosotros no sólo para aprender, sino para enseñar y compartir .