Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 6

La Cámara de Diputados prepara para la próxima semana la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, mientras Morena y PT previeron que para el miércoles el Palacio Legislativo de San Lázaro esté desocupado y pueda cumplirse ese trámite.

Vamos a sesionar miércoles y jueves. Esperamos que la sede de la cámara esté libre y los manifestantes se hayan retirado. Han amenazado con quedarse a impedir que Claudia Sheinbaum rinda protesta en el recinto, pero la Cámara debe generar condiciones adecuadas y pacíficas para la transición , destacó la diputada Dolores Padierna Luna.

Sin embargo, resaltó que el cambio del Poder Ejecutivo tiene una fecha y lugar señalados en la Constitución, los ministros de la Suprema Corte de Justicia lo saben. Esperamos que entren en razón y no sigan pisoteando la Constitución .

Insistió en que de los 54 mil trabajadores del Poder Judicial, sólo se elegirán mil 600, pues las nuevas reglas “sólo aplican a jueces, magistrados y ministros, no a los trabajadores de base ni de confianza, que quedan igual; es decir, esta reforma no modifica sus derechos laborales, no modifica sus prestaciones ni a las categorías de la carrera judicial que van desde oficial judicial hasta el secretario general de acuerdos.