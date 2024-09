Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició los preparativos para la elección sin precedente de juzgadores y aunque todavía tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos locales, el órgano electoral ya estudia la ruta y los posibles escenarios de este proceso electivo de jueces, magistrados y ministros prevista para junio de 2025.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala informó que tienen que empezar a ver con las áreas técnicas qué se requiere y cómo podría llevarse a cabo, pues una vez aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el instituto tiene en la siguiente semana que iniciar el proceso electivo.

De acuerdo con el dictamen aprobado la madrugada de ayer, la etapa de preparación de la elección extraordinaria de 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto .

La consejera presidenta aseveró que el INE no puede decir que no está listo, pues es un mandato constitucional, “así que encontraremos las rutas y en cuanto esto vaya caminando, nuestra obligación será ir transparentando cada momento del proceso. No importa si los consejeros están o no de acuerdo , señaló a La Jornada, pues es un mandato constitucional y aunque hay muchas dudas sobre cómo se aplicará esta elección y falta claridad en el proceso electoral, tenemos que hacerlo .

Apuntó que deben ser prudentes y el INE tendrá que estar listo para ello y “contar con la parte técnica de todas las áreas que son altamente especializadas para ver cómo vamos a ir , apuntó.

El pasado lunes, Taddei Zavala adelantó en una entrevista con este diario que el INE no sólo tendrá que ver cómo implementar la reforma en los términos en los que ya quede finalmente, sino que tiene que entender que al sistema nacional de elecciones se le incorpora una tercera parte: en el instituto sabemos de la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hoy tendremos que armar toda esta elección del Judicial .

Ante este nuevo reto, alertó que hasta ahora no se ha hablado de que la reforma incluya la elaboración de una ley secundaria en la que vienen desglosados los cómos para llevar a cabo esta elección, por lo que consideró que el INE tendrá que hacerlo a través de acuerdos para determinar los pasos a seguir.

El instituto, señaló, tiene que trabajar no con lo inminente (de una reforma) sino con lo que ya existe, por lo que prevé trabajar junto con la Cámara de Diputados y con quien así se determine que tenga que hacer el enlace o el conducto para ir llevando a cabo este proceso.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que la reforma judicial es contradictoria porque las autoridades electorales deben tener una condición de imparcialidad total, pues resuelve los conflictos entre los partidos políticos, entonces hay un contrasentido que sus integrantes sean electos a través del voto popular.

Señaló que no es acorde con las condiciones que la Constitución debe procurar para tener nombramientos y ejercer con independencia e imparcialidad y hemos visto que los efectos en otros países son negativos .

Consideró que esta reforma se hizo con prisas, sin tener una ley secundaria y sin analizar paso a paso cómo se llevará a cabo y aunque esta modificación le permitirá quedarse hasta 2027 en la sala superior, aseguró que no está de acuerdo en cómo se hizo.