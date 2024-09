Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 4

La historia reconocerá al senador Miguel Ángel Yunes Márquez por su voto informado en favor de la reforma al Poder Judicial, aseguró ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también rechazó que el legislador haya recibido amenazas o presiones. Fue una decisión que él tomó , indicó.

Subrayó que está contenta porque la reforma es un hecho. Es muy bueno para México, porque va a fortalecer la impartición de justicia y acabar con lo que queda del régimen de corrupción y de privilegios en el país . Y al preguntarle si en el presupuesto del siguiente año habrá una partida especial para las elecciones de ministros, jueces y magistrados, respondió: sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte . Son tres fideicomisos, recordó.

En entrevista, afirmó que es la hora de la transformación para bien de la nación y del pueblo . Al mismo tiempo se pronunció por que los trabajadores del Poder Judicial que se mantengan en paro no cobren salario, porque son recursos públicos.

Si se van a mantener en paro que no cobren sus salarios, porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400 mil pesos o 150 mil pesos al mes. O sea, ¿cómo? El Poder Judicial recibe recursos públicos; eso quiere decir, del pueblo de México. Es muy fácil no trabajar, pues que tampoco cobren , planteó.

La presidenta electa destacó que la reforma es una decisión que tomó el pueblo de México, no solamente en la elección del 2 de junio, si uno hace encuestas, 70 por ciento prácticamente de la ciudadanía está de acuerdo en que se elija a jueces, magistrados y ministros .

Y se cuidará, agregó, la manera en que van a ser seleccionados, a partir de un comité, de una convocatoria pública que queda establecida en la Constitución .

Afirmó que los opositores están en su derecho de movilizarse, porque hay libertad de expresión, de movilización, pero la mayoría del pueblo de México tomó una decisión el 2 de junio y es un mandato popular .

Antes de participar en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Palacio Nacional, aseguró que no le preocupa que opositores a la reforma pudieran cercar la Cámara de Diputados el primero de octubre, cuando recibirá la banda presidencial. Es parte de la democracia , sostuvo.

A pregunta expresa, descartó que puedan dificultar su toma de posesión en octubre, porque ésa la decidió el pueblo de México y las instituciones .

Al salir de la casa de transición, Sheinbaum aseguró que el voto que dio Yunes Márquez aún como senador panista para la aprobación de la reforma fue una decisión que él tomó, además informada, porque hace un posicionamiento muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace .