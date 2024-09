A su vez, Norma Piña, otra impresentable, quiso jugar con fuego y resultó tatemada. Decretó el paro en el Poder Judicial (pero todos siguen cobrando), soltó a su jauría, hizo cochinada y media, y de todas maneras no pudo detener la aprobación. ¿Qué hará? ¿Cuál será su siguiente andanada?, porque como bien lo señaló el presidente López Obrador, no hay un fundamento legal para detener la reforma a la Constitución, no existe .

Terca, pretende obviar que fue derrotada también en las urnas, pero insiste en su intento por recuperar lo perdido mediante presiones, chantajes y palos en la rueda, sin considerar que resulta ser muy poca cosa ante la dimensión de la victoria de enfrente. Ahora, la reforma aprobada tiene que ser avalada por no menos de 17 de los 32 congresos estatales, en el entendido de que 24 de ellos son morenistas, es decir, es un hecho que ese arroz ya se coció.

esesperada por la contundente derrota sufrida en el Congreso, la derecha autóctona y sus cabezas visibles –legisladores del McPrian, Norma Piña y sus ministros, las huestes golpistas que tomaron el Senado y conexos– no alcanza a digerir el golpe ni registra que todos sus cartuchos resultaron ser de salva: por mayoría calificada, aprobada está la reforma constitucional al Poder Judicial, con 86 votos a favor y 41 en contra.

De pasadita, el mandatario recomendó a Norma Piña y al resto de los ministros que actúen con responsabilidad, porque está como el que está en un pantano, en arenas movedizas: sigue caminando y se sigue hundiendo; pero el pueblo es mucha pieza .

No hay fundamento legal, subraya López Obrador, porque eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho; esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego, no faltan los intentos de querer violar las leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, la violan. Sólo por mencionar lo que cobran respecto de lo que establece el artículo 127, y no lo respetan , ellos que se presumen como garantes de la Carta Magna.

Pero como ya los conoce, hizo un llamado a la jerarquía del Poder Judicial: por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, la decisión del Poder Legislativo y que ayuden en la transición; ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial . De cualquier suerte, advirtió: “no dudo que la Corte pudiera dar entrada a un recurso… ¿Quién sabe hasta dónde están dispuestos a llegar?” De entrada, no olvidar el pronunciamiento público de la golpista Norma Piña: Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno .

Qué lástima: quien está muy triste –por ser un día trágico – es el impresentable porro Alejandro Alito Moreno, a quien le pegaron por todos lados: apabullante derrota en el Senado de la República y patada en el trasero en el Instituto Nacional Electoral, que le tumbó su descarada reforma estatuaria para perpetuarse en la dirigencia del tricolor. ¡Auch! ¿Y el papelón de Movimiento Ciudadano con su senador secuestrado ? Sucio a más no poder, aunque del capo Dante Delgado y su monaguillo Jorge Álvarez Máynez no se puede esperar mayor cosa.

