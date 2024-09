Pon Méndez advirtió que Banca Afirme –implicada en el proceso al ex gobernador– y la empresa Next Energy de México, a la que se le asignó la construcción de la planta fotovoltaica, negocian proyectos similares con los estados de Nuevo León y Aguascalientes.

De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, ocho de los nueve vinculados han sido sometidos a autos de formal apertura a juicio; cinco de ellos son ex servidores públicos y tres particulares, a quienes se les atribuye los supuestos crímenes de uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, peculado, al igual que abuso de autoridad.

Mexicali, BC., El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez acudió al Centro de Justicia capitalino a atender una acusación penal por presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad, derivados del proyecto de construcción de una planta fotovoltaica que se instalaría en Mexicali.

La gobernadora Ávila Olmeda afirmó que miles de millones de pesos están en juego, que, si no los defiendo estaría incurriendo en un daño patrimonial para los bajacalifornianos .

Bonilla Valdez no tiene fuero desde el 1º de septiembre pasado, al dejar su escaño en el Senado. Ávila aseguró que el seguimiento del caso no es una cacería de brujas ni una revancha política, yo no voy a hacer leña del árbol caído , sino que se trata de una defensa de los recursos públicos.