Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 8

Mara Barros asegura que el retiro de Joaquín Sabina de los grandes escenarios impactará su propio estado de ánimo. Es un conflicto de emociones , asegura, porque ser corista del cantante y compositor desde 2009 le ha permitido conocer y adentrarse en el mundo creativo del poeta, pero también enriquecer su sólida carrera como solista.

Antes de que comience con Sabina la gira llamada Hola y adiós, en la Ciudad de México a partir del 27 de enero de 2025, Barros presentará su tercer disco Me nace del corazón, homenaje a México y a sus compositores más populares, la noche del viernes 13 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Es un tributo que nace del corazón y desde el más profundo agradecimiento a este país, que me ha recibido siempre con los brazos abiertos, incluso antes que mi propio lugar natal porque fue el primero que me contrató y ya llevo cinco años girando como solista en su territorio , expresó la artista.

La idea de este homenaje surgió durante un vuelo transoceánico. Le daba vueltas a cómo agradecer a este país que me da tantísimo amor y se me ocurrió que fuera con un disco y su música. Además, me pareció más personal si huía del tópico habitual del artista español que con mariachi hace un tributo a la música popular mexicana. Fue complejo porque lo echamos de menos, pero tomé un ramillete de sus mejores canciones y las hice mías .

Barros, con una trayectoria de dos décadas, nació en Huelva, España, el 27 de septiembre de 1980. La música siempre la ha acompañado, dijo por teléfono, pues es hija de Pepe Barros, cantante profesional. En 2002, y sin saberlo, su madre la inscribió en el casting de un concurso de televisión, Popstars, todo por un sueño, en el que la joven demostró su talento.