Sin embargo, lamentó, las actuales mediciones de pobreza de Coneval no incluyen el tiempo y otras necesidades humanas afectivas.

¿Qué es pobreza? Tener insatisfechas las necesidades humanas. Si yo trabajo ocho horas y me paso otras cuatro en el transporte, nunca veo a mis hijos, nunca le hago el amor a mi esposa, y para mí eso es pobreza económica, puesto que tengo que trabajar esas jornadas y trasladarme lejos porque no me alcanzan los recursos , explicó.

Las encuestas no incluyen estos aspectos. ¿Cómo se incluyen? Con el tiempo: si la gente tiene tiempo disponible, puede cuidar e interactuar con sus hijos, puede vivir plenamente la vida , agregó.

Instituciones a escala internacional se han enfocado en la medición de la pobreza y la desigualdad, pero sus metodologías han tenido que minimizar o soslayar cuestiones distintas al enfoque económico, y sin adecuada medición, será difícil reducir esta condición.

Según el Coneval, entre 2018 y 2022, la población mexicana en pobreza multidimensional bajó de 41.9 a 36.3 por ciento. Es decir, en 2022, 36 de cada 100 personas experimentaban privación en al menos uno de sus derechos sociales y tenían ingreso mensual insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y los bienes y servicios necesarios.

La pobreza bajó, pero muy poco, y a ese ritmo de disminución tardaríamos 70 años en erradicarla. El gobierno no debe improvisar, ¡van a desaparecer el Coneval en lugar de hacer que corrijan su trabajo! , expresó.

A escala mundial, el único método que incluye el factor temporal en la medición de pobreza es el utilizado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa), que desarrolló Boltvinik junto con su esposa, Araceli Damián, próxima secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, entidad que utiliza actualmente esta herramienta.