Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 19

La integración económica de México con Estados Unidos y Canadá es una de las principales defensas ante las amenazas exteriores y los propios políticos nacionales, afirmó la firma de inversión Franklin Templeton.

Sin minimizar lo que está sucediendo en la política, México tiene un piso muy claro: la integración económica y comercial, la posición geográfica y el hecho de que la guerra comercial con Estados Unidos está en otra parte (China) , aseveró Jorge Marmolejo, estratega de inversión y vicepresidente mánager de portafolio en Franklin Templeton México.

No obstante, Marmolejo advirtió que el país corre el riesgo de sufrir una disminución de su calificación crediticia a mediados de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo si no hay una corrección en la gobernanza del país o si no aumenta el crecimiento económico o no se reduce el déficit fiscal, como prometió la mandataria electa.

Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el gestor advirtió que persisten tres grandes contrapesos no institucionales que ayudarán a moderar la agenda del gobierno mexicano: el tipo de cambio, la relación comercial con Estados Unidos y la posibilidad de que el país pierda el grado de inversión.